Около метро «Адмиралтейская» тушили пожар в ресторане в Кирпичном переулке

Пожар в заведении общепита в самом центре Петербурга произошел вечером 25 ноября. Сигнал о возгорании по адресу: Кирпичный переулок, д. 3, поступил на пульт дежурного в 21:35, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в расположенном по указанному адресу ресторане происходило тление 20 погонных метров жировых отложений в вентиляционной трубе. По данным СМИ, помещения сданы в аренду коммерческой организации ООО «ТЮЗ».

С последствиями ЧП удалось справиться в 22:45. В ликвидации пожара были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Андрей Цедрик