Специалист по работе с молодежью на СЭГЗ получила благодарность Росмолодежи на Всероссийском съезде

Специалист по работе с молодежью Первичной профсоюзной организации Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) Татьяна Ларина получила благодарность Росмолодежи. Документ был вручен на первом Всероссийском съезде родительских комитетов в Московском Дворце пионеров. На мероприятии присутствовало 600 участников из 89 регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено СЭГЗ Фото: предоставлено СЭГЗ

Татьяна Ларина занимает пост председателя семейного сообщества «Родные-любимые» в Сарапуле — флагманского проекта «Движения первых». Деятельность сообщества направлена на укрепление семейных ценностей. Для этого организуются совместные мероприятия и коммуникационные площадки для обмена опытом.

«Это мой первый опыт участия в мероприятии такого масштаба, и он оказался невероятно ценным. Мы обменялись уникальным опытом с родителями из разных регионов,— рассказала Татьяна Ларина.— Наша школа №24 тоже участвовала в конкурсе и стала победителем. Общение с представителями власти показало важность инициатив снизу вверх. Съезд доказал, что коллективные усилия родителей, учителей и активистов позволяют добиваться значимых успехов в развитии системы образования и воспитания подрастающего поколения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Татьяна Ларина Фото: предоставлено СЭГЗ Фото: предоставлено СЭГЗ Фото: предоставлено СЭГЗ Следующая фотография 1 / 3 Татьяна Ларина Фото: предоставлено СЭГЗ Фото: предоставлено СЭГЗ Фото: предоставлено СЭГЗ

Благодарственные письма президента участникам съезда вручал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, ведомственные награды — министр просвещения Сергей Кравцов. На мероприятии было зачитано письмо главы государства Владимира Путина, который отметил, что съезд способствует укреплению института семьи и воспитанию молодежи на основе духовно-нравственных идеалов.

Конкурс был запущен обществом «Знание» совместно с минпросвещения в 2024 году. В нем приняли участие 8,5 тысяч школ, 47% из которых расположены в сельской местности. На реализацию проектов победителей выделены денежные премии от 200 тыс. до 2 млн руб. На эти средства в школах организовывали интерактивные музеи и научные классы, семейные театры и киноклубы, проводили уроки истории в формате фестивалей, экскурсии на производства и реализовывали семейные волонтерские программы.