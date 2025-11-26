СКР возбудил уголовное дело после обрушения потолка в жилом доме в Березниках

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после информации в СМИ об обрушении потолочного перекрытия в одной из квартир жилого дома в Березниках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в одном из телеграм-каналов была размещена информация о том, что 21 ноября 2025 года в квартире дома, расположенного на ул. Клары Цеткин в Березниках, обрушилось потолочное перекрытие. Дом признан аварийным и подлежащим сносу, однако жильца дома до настоящего времени не расселены. В результате обрушения никто не пострадал.

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина в городском следственном отделе Березников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.