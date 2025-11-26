Жителя Казани задержали за долги в 1,6 млн рублей, записавшись к нему в спортзал
Сотрудники Приволжского районного отделения судебных приставов Казани разыскали местного жителя, который длительное время уклонялся от уплаты алиментов на сумму 1,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
Жителя Казани задержали за долги в 1,6 млн рублей, записавшись к нему в спортзал
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Он скрывался от ведомства, игнорировал звонки и повестки. Пристав установила, что должник работает тренером, и записалась к нему на занятие под видом клиента. Однако вместо новой ученицы в спортзал прибыли судебные приставы и доставили неплательщика в отделение.
В отношении мужчины составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неуплату алиментов. Суд назначил ему 40 часов обязательных работ.