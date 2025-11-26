В МВД предупредили о распространении вредоносного ПО под видом антирадаров

В России появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники распространяют вредоносные приложения под видом сервисов-антирадаров. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью МВД России.

По данным ведомства, в нескольких регионах граждане скачивали якобы бесплатные приложения для определения расположения дорожных камер. После установки таких программ с банковских счетов пользователей незаконно списывали деньги. Вредоносное программное обеспечение (ПО) распространяют через анонимные каналы и пиратские сайты в формате APK-файлов.

Как уточнили в МВД, сценарий такого обмана почти всегда одинаковый. Пользователь видит рекламу «полезного приложения», скачивает APK из непроверенного источника. После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS. Это позволяет мошенникам совершать транзакции без ведома владельца устройства.