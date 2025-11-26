Более 600 мигрантов легализовала преступная группа в Красноярске

Преступная группа, действующая в Красноярске с января 2024-го по январь 2025 года, легализовала свыше 600 нелегальных мигрантов. Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

Преступная группа, по материалам дела, насчитывала пять участников. Они изготавливали поддельные трудовые договоры от имени индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о деятельности злоумышленников, и содействовали в постановке иностранцев на миграционный учет. Услуги стоили от 3 до 15 тыс. руб.

По информации управления СКР, нелегалов, которые обращались за помощью к обвиняемым, привлекли к административной ответственности. Их документы на право ведения трудовой деятельности были аннулированы.

Илья Николаев