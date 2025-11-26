Ушла из жизни известная самарская телеведущая Тамара Швец

На 93-м году жизни скончалась Тамара Швец, одна из ключевых фигур в развитии самарского телевидения. Она значительно повлияла на становление местного ТВ, начав карьеру как журналист и достигнув высот в качестве ведущей и руководителя.

С 1961 года Тамара Швец возглавляла редакцию Куйбышевской студии телевидения. Она активно участвовала в создании первых прямых эфиров и интервью, а также разработке ряда программ, ставших важной частью регионального вещания. В сфере телевидения она работала до 1998 года.

В 2013 году Тамара Швец была награждена Почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской».

Евгений Чернов