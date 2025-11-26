Неизвестный поджег поезд около железнодорожной станции Шушары

В ночь с 25 на 26 ноября неизвестный поджег тепловоз около железнодорожной станции Шушары. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, злоумышленник разбил окно локомотива и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. Поездной бригаде удалось самостоятельно потушить возгорание.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не нарушено.

Артемий Чулков