Неизвестный поджег поезд около железнодорожной станции Шушары
В ночь с 25 на 26 ноября неизвестный поджег тепловоз около железнодорожной станции Шушары. Об этом сообщает 78.ru.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По данным издания, злоумышленник разбил окно локомотива и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. Поездной бригаде удалось самостоятельно потушить возгорание.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не нарушено.