Подделки заполняют фэшн-рынок

Битва маркетплейсов вышла на международный уровень. Китайский сервис Poizon обвиняет российские цифровые площадки в продаже контрафактных кроссовок. Каждая четвертая пара обуви, как пишет Shoppers, ссылаясь на данные исследования из КНР, якобы подделка. Кто продает и покупает реплики? И как с этим борются модные дома? Выясняла Аэлита Курмукова.

Почти 30% кроссовок известных брендов с российских маркептлейсов — подделки. И половина из них продавалась дешевле оригинала, как правило, на 40%. Чаще всего на агрегаторах встречаются фейковые Adidas, Nike, Reebok, New Balance, Jordan, Puma, Vans и Balenciaga. А чтобы доказать наличие контрафакта в России, Poizon скупил почти 12 тыс. пар обуви и предметов одежды и провел собственную экспертизу. В ход пошли микроскопы, спектрометры и системы сканирования материалов.

Название площадок, что продают фейк, китайцы не разглашают, но подсвечивают проблему рынка. За такой детальной проверкой скорее стоит желание устранить конкурентов, чем забота о покупателях, не исключают собеседники “Ъ FM”. Китайский маркетплейс открылся в России только летом 2025-го. И ему нужна лояльная аудитория. А что касается подделок, они стали качественнее и дороже, говорит партнер BrandMonitor Кирилл Кириллов: «Спортивная обувь — "жаркая" категория в плане контрафакт с точки зрения заработка продавцов на маркетплейсах. Рынок консолидирован вокруг десятка брендов и сильного спроса со стороны покупателей. Цена перестала быть явным критерием контрафактности. Многие умные продавцы подделок стали поднимать стоимость.

Кроссовки, которые в оригинале стоят 15-20 тыс. руб., продаются по 12-10 тыс., и это уже цена, на которую вполне можно представить скидку».

В мире люкса чаще всего подделывают сумки, обувь и бижутерию. Основной рынок реплик — Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Модные дома вкладывают сотни миллионов в борьбу с контрафактом. Но суперфейки все равно выходят на рынок, продолжает президент Русской ассоциации участников фэшен-индустрии Татьяна Белькевич: «Иногда эти линии произведены на тех же заводах, где перед этим была выпущена коллекция бренда. Дополнительная ночная смена может быть инициирована без контроля правообладателей. Софт-менеджеры сопровождают байеров по закупкам. Можно выбрать подделки любого уровня — Balenciaga и за $10 в закупке, и за $500. Подделок сейчас больше, чем когда-либо. Правообладатели покинули отечественный рынок.

Россия — одна из стран, которая может утонуть в подделках».

Копии теперь такие, что не отличат даже профессионалы. Но модные дома практически каждый сезон придумывают новые способы аутентификации —от зубчатых обувных стелек, до скрытых голограмм на подкладке одежды и встроенных чипов. Борьба с контрафактом со стороны правообладателей стала более технологичной, подчеркивает руководитель практики Fashion and luxury Адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая: «Люксовые марки разрабатывают новые способы защиты — цифровые паспорта изделий, вживляют в сумки и чемоданы чипы, QR-метки. Ювелирные бренды с помощью блокчейн инструментов отслеживают путь производства.

Искусственный интеллект сейчас помогает выявлять нарушения прав в интернет можно не в ручном режиме, а уже с помощью специальных программ, которые упрощают проверку. Было много исков против Alibaba, Amazon тоже страдал от исков крупных компаний. Сейчас платформы научились более правильно и эффективно реагировать на запросы правообладателей или брендов для того, чтобы избежать последующих крупных убытков».

Наплыв контрафакта, оказывается, несильно беспокоит покупателей. Среди трендов фэшн-рынка — осознанная покупка качественной реплики. Как показывает опрос ВШЭ, в 2024 году почти 13% россиян приобрели подделки, и треть из них знали, что это не оригинал.

Аэлита Курмукова