Росприроднадзор требует 70 млн рублей с МУП ЖКХ Можга за добычу вод без лицензии

МУП ЖКХ Можга незаконно добыло почти 2,5 млн куб. м питьевых подземных вод за десять месяцев, не имея на это лицензии, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. Ущерб окружающей среде оценен в 71,5 млн руб.

«С июля 2024 года департамент по недропользованию по ПФО принял решение о досрочном прекращении лицензий на право пользования недрами, в рамках которых предприятием производилась добыча воды из 57 скважин»,— говорится в сообщении. Новые лицензии МУП не получило, но добывать воды не прекратили.

Среднесуточный объем добычи превышал 500 куб. м в сутки. Общий объем добычи воды за указанный период — почти 2,5 млн куб. Нарушителю направлено требование о добровольном возмещении вреда.