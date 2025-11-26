Уфимец осужден на два года за повторную езду в состоянии опьянения

Верховный суд Башкирии приговорил жителя Уфы к двум годам колонии-поселения за повторное вождение в нетрезвом виде. Также ему на пять лет запрещено управлять транспортом, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в мае подсудимый, лишенный водительских прав и имеющий судимость за нетрезвое вождение, сел за руль автомобиля Nissan Terrano, принадлежащий матери его знакомого. Когда он проезжал по уфимской улице 8 Марта, его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование показало наркотическое опьянение.

Советский районный суд Уфы признал его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при имеющейся судимости за такое же преступление (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ), а также в вождении, будучи лишенным водительских прав (ч. 1 ст. 264.3 УК РФ). В первой инстанции фигурант уголовного дела получил 1,5 года условного срока с двухлетним испытательным сроком, а также лишением права водить автомобиль на 3,5 года.

Гособвинитель обжаловал приговор, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием. Верховный суд удовлетворил представление прокуратуры.

Майя Иванова