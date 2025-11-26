Житель Саратова покушался на убийство супруги и получил семь лет колонии

В Саратове присяжные и суд вынесли решение в отношении 30-летнего местного жителя по уголовному дуле о покушении на убийство супруги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, 17 декабря прошлого года фигурант встретил свою супругу около дома по улице Нижняя Рокотовская в Саратове и предложил подвезти ее до жилища. На то время он не поддерживал с ней близких отношений.

Когда они подъехали к месту назначения, между ними произошел конфликт на почве ревности. Фигурант избил супругу и несколько раз ударил ее ножом. Проходившие мимо люди увидели, как женщина выпала из машины, предварительно открыв дверь.

Заметивший прохожих фигурант сказал, что потерпевшая «порезалась». Через некоторое время ей оказали медпомощь. На основании вердикта коллегии присяжных фигурант получил семь лет колонии строгого режима.

Павел Фролов