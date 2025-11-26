В 2026 году на расселение ветхих домов в Челябинске запланировано 400 млн рублей

В бюджете Челябинска на расселение аварийных домов в 2026 году предусмотрено около 400 млн руб. В 2025 году на эти цели потрачено 870 млн руб., сообщил мэр Алексей Лошкин на пресс-конференции.

В прошлом году на эту работу выделили 720 млн руб. В результате за два года в Челябинске расселили 79 домов. Сейчас в очереди на расселение 144 аварийных здания. Руководство города рассчитывает увеличить финансирование на эти цели в 2026 году, в том числе за счет областного бюджета.