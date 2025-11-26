Избран глава Нытвы

Главой Нытвенского округа избран Александр Косовских, ранее занимавший должность первого заместителя главы территории. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Александр Косовских

Александр Косовских



Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей в статусе главы округа господин Косовских приступит 27 ноября 2025 года.

Напомним, 20 августа 2025 года депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия были прекращены 18 сентября. Врио главы муниципалитета указом губернатора Пермского края был назначен заместитель руководителя округа по территориальному развитию Александр Попов.

В конце октября 2025 года заместителем главы муниципалитета назначен бывший управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских, который в итоге и был избран главой Нытвы.