Бельгия убедила Италию в рискованности использования российских активов

Бельгия отказалась изымать российские активы и передавать их Украине без предоставления гарантий от Евросоюза по судебным и финансовым рискам. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен после визита в Италию.

«Мы продолжим поддерживать Украину, но в этом вопросе не позволим себя переубедить. Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии»,— написал господин Франкен в соцсети X.

На саммите ЕС 23 октября Бельгия, на чьем депозитарии Euroclear лежит около €200 млрд замороженных активов России, выступила против предложения Еврокомиссии (ЕК) об их экспроприации. ЕК планировала использовать эти активы для выдачи Украине так называемого репарационного кредита. Однако Бельгия настаивает на юридически обязывающих гарантиях от всех стран Евросоюза.