В Саратовской области за сутки ликвидировали четыре пожара

В Саратовской области огнеборцы за последние сутки потушили четыре пожара. В одном из случаев горел мусор, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на ул. Тельмана в Энгельсе произошел пожар в квартире на 10 этаже жилого дома. Огонь охватил 2 кв. м. На ул. Льва Толстого в Ртищево горел 1 кв. м в частном доме.

В селе Кочетное Ровенского района произошел пожар в гараже. Огонь распространился на 2 кв. м. 57-летнего мужчину с ожогами увезли в лечебное учреждение. Специалисты выясняют причину случившегося.

Павел Фролов