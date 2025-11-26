«Сталевары» обломали «Омские Крылья»

Хоккеисты «Ижстали» прервали стрик «Омских Крыльев» из трех сухих побед подряд в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Победную шайбу «сталевары» забросили за три минуты до конца матча. Он проходил в Омске 25 ноября. Главный тренер «Ижстали» отметил, что игрокам удалось выйти из под давления хозяев. Наставник «Омских Крыльев» Луи Робитайл остался разочарован результатом матча. Следующую встречу «сталевары» проведут дома 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ижстали» Фото: Пресс-служба «Ижстали»

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл коллектив «Омские Крылья» в рамках выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел в Омске вчера, 25 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сталеваров», сообщает пресс-служба «Ижстали».

Первую шайбу «Ижсталь» оформила уже на 2-й минуте матча: нападающий Петр Яковлев точным кистевым броском распечатал ворота хозяев. «Омские Крылья» ответили ближе к концу первого периода. На 15-й минуте нападающий Дмитрий Злодеев сравнял счет. «Во втором игровом отрезке обе команды создавали опасные моменты, однако довести до гола их не удалось. Счет на табло остался прежним — 1:1»,— говорится в сообщении.

В заключительном отрезке, за 3 минуты до конца окончания третьего периода нападающий «Ижстали» форвард Егор Круженков переиграл голкипера хозяев и забросил вторую шайбу. Отметим, что пару недель назад хоккеист представлял «Омские Крылья»: он перешел в ижевский клуб в обмен на денежную компенсацию. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «сталеваров».

«Тяжелый матч получился — четвертая игра на выезде. Соперник в давление играет всю игру. Нашей задачей было выйти из под давления и сыграть правильно первый период. Затем ребята вошли в игру. То, что просили, — выполнялось»,— сказал на пресс-подходе главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Наставник «Омских Крыльев» Луи Робитайл разочарован результатом команды. «Наши ребята заслуживают большего. Мы полностью доминировали в игре. Их вратарь был невероятен, сделал так много спасений. Мы не отступали, стояли на своем до конца, даже когда сняли вратаря»,— добавил он. Главный тренер назвал домашнюю серию из трех сухих побед хозяев «феноменальной».

«Ижсталь» завершила выездную серию из четырех матчей тремя победами, что принесло коллективу шесть очков. Сейчас «сталевары» занимают шестое место рейтинга ВХЛ. По очкам — 39 поинтов — они делят строчку с альметьевским «Нефтяником». Всего ижевские хоккеисты провели в сезоне 2025/2026 28 матчей, из них 19 выиграли и 9 проиграли.

Следующий матч «Ижсталь» проведет в понедельник, 1 декабря, против команды «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Оппоненты находятся на девятой строчке рейтинга.

Евгений Щепелев