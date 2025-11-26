Суд в Петербурге взыскал с Bank of New York Mellon 14,6 млн долларов по иску ВТБ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании 14,6 млн долларов США убытков с американской корпорации The Bank of New York Mellon. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, на корреспондентском счете ВТБ в иностранном банке находились 14,3 млн долларов США. После введения санкций против российского банка в 2022 году The Bank of New York Mellon перечислил эти средства на специальный счет управления по контролю за иностранными активами США (OFAC Suspense Account).

В начале 2024 года ВТБ направил банку претензию с требованием вернуть средства, однако ответа не получил. Истец указал, что не может распоряжаться своими деньгами, что образует убытки.

Американский банк возражал против иска, заявив, что ВТБ должен обращаться за разблокировкой средств напрямую в OFAC. Суд отклонил эти доводы, отметив, что выдача лицензий для разблокировки активов подсанкционных лиц является дискреционным решением американских властей и зависит от санкционной политики США.

Суд взыскал с Bank of New York Mellon замороженную сумму и упущенную выгоду — всего 14,6 млн долларов США. В ходе разбирательства иностранный банк упоминал о своих требованиях к ВТБ на сумму 9,6 млн долларов США, однако встречный иск не заявлял.

Артемий Чулков