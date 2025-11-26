С организаторов нелегальной миграции взыскали расходы на выдворение иностранцев

Калининский районный суд Челябинска удовлетворил иск регионального управления Федеральной службы судебных приставов России и взыскал с организаторов нелегальной миграции расходы на выдворение пятерых граждан Вьетнама из страны. Сумма превысила 430 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП.

Иск ведомство направило после вынесения приговора двум горожанкам — директору колледжа и получившей гражданство России уроженке Вьетнама. Их признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ).

Суд установил, что директор колледжа по просьбе знакомой владелицы СПА-салона и ресторана вьетнамской кухни приняла якобы на учебу пятерых мигрантов, которые не знали русского языка. Все стороны понимали, что иностранцы не могли освоить в очном порядке специализацию в сфере туризма, подчеркивают приставы, но им необходимо было получить учебные визы. Уроженка Вьетнама устроила соотечественников к себе на работу неофициально. Жили они по месту трудоустройства. Так как работодатель исправно вносила плату за обучение сотрудников, визы продлевались без осложнений.

Руководителя СПА-салона приговорили к трем с половиной годам реального лишения свободы, директора колледжа — к трем. Кроме того, обе получили штрафы в размере 100 тыс. руб. Исполнение приговора сообщницам отложили до 2030 года, когда их дети достигнут возраста 14 лет.

Мигрантов признали виновными по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России). Всем назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. и административное выдворение за пределы России.

Так как на выдворение граждан Вьетнама судебные приставы потратили более 430 тыс. руб., ведомство обратилось с иском о солидарном взыскании этой суммы с виновных в уголовном преступлении лиц. Если осужденные добровольно не исполнят решение суда, средства взыщут в рамках исполнительного производства.

Виталина Ярховска