Ожившие «мертвецы»: как кредиторам забрать долги брошенных компаний

Сколько раз вы слышали от коллег или сами думали: «Да ладно, не получилось, компания уже не работает, налоговая сама ее исключит из реестра через пару лет, долги останутся на юрлице, а меня не тронут».

Если это про вас — остановитесь. Прочтите эту статью до конца. Потому что 19 ноября 2025 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил новый Обзор судебной практики, который официально похоронил эту иллюзию и значительно расширил механизмы привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ исключенных из ЕГРЮЛ лиц.

Представьте, что ваша компания несколько лет «висит» без движения — ни отчетности, ни операций по счетам. Вы мысленно уже похоронили этот бизнес, как будто закрыли дверь и ушли. Но долги остались. И вот вам приходит «письмо-счастья» от кредитора с требованием вернуть 10 миллионов рублей. «Да ладно, — думаете вы, — компания же юридическое лицо, ответственность ограниченная. Из реестра ее уже исключили. Банкротства не было. Все закончилось, фарш не провернуть назад». Но нет, вы ошибаетесь. Совсем недавно такой подход бы сработал. Но не теперь.

Верховный Суд закручивает гайки сильнее

Раньше кредиторы могли подавать иски о субсидиарной ответственности только в банкротстве или после официального исключения компании из ЕГРЮЛ. Теперь же достаточно того, что компания фактически прекратила деятельность. Даже если формально она еще числится в реестре!



Что это значит на практике? Бизнес не пошел, ваша компания год не сдает отчетность, полгода по счетам нет движения, арендодатель расторг договор аренды — и этого уже достаточно для кредитора, чтобы подать на вас в суд. Причем даже если по долгу нет вынесенного судебного решения. Раньше кредиторы годами ждали официального исключения компании из реестра, собирали документы. Теперь же они могут действовать сразу, как только заметят признаки «умирающего бизнеса».

Три мифа, которые больше не работают

Миф первый: «Кредитор не подал возражение против исключения компании из ЕГРЮЛ — значит, он потерял право требовать от меня деньги».

Верховный Суд прямо указал: отсутствие возражений кредитора при исключении компании из ЕГРЮЛ не лишает его права требовать с вас субсидиарной ответственности. Даже если вы думали, что кредитор «пропустил срок» или «потерял интерес», он может обратиться в суд в любое время после исключения компании, доказав, что ваши действия привели к невозможности погашения долгов. Сроки исковой давности на подачу такого заявления теперь, кстати, тоже расширили. Вернее, теперь их стали считать с момента, когда кредитор узнал о признаках недействующего юрлица.

Миф второй: «Я же миноритарий/номинальный директор — меня не привлекут».

Миноритарий – владелец небольшой доли. И если вы думаете, что 5-10% доли в уставном капитале защитят вас от ответственности, или что роль «номинального директора» спасет вас от проблем, — увы, вы просчитаетесь. Верховный Суд установил: миноритарный участник может быть признан контролирующим лицом, если он фактически влиял на решения компании. А номинальный директор отвечает по долгам так же, как и «настоящий», особенно если скрывал реальных бенефициаров.

Более того, так как это правило в Обзор пришло из общей банкротной практики и теперь распространяется на внебанкротную субсидиарную ответственность, то оно охватывает любых лиц, которые могли фактически контролировать и определять действия по управлению компанией — включая теневых собственников и бенефициаров.

Миф третий: «Пока кредитор не получит судебное решение по основному долгу, меня не тронут».

Это, пожалуй, скоро будет главным открытием для многих. Верховный Суд прямо сказал: наличие судебного акта о взыскании долга с компании больше НЕ является обязательным условием для подачи кредитором заявления о вашей личной ответственности. Раньше должники рассчитывали на то, что у них есть время — пока кредитор будет «просуживать» основной долг через суды и исполнительное производство. Теперь он может требовать деньги с вас напрямую, доказывая размер долга в рамках одного и того же процесса о субсидиарной ответственности. Просто в этом процессе сразу будут рассматриваться три основных вопроса:

есть ли сам долг и реальны ли его основания; есть ли у вас статус КДЛ; есть ли основания для привлечения к субсидиарке за недобросовестное и неразумное поведение и установлении формы умысла КДЛ.

Что изменилось в цифрах и сроках

Один из самых неприятных моментов — проценты. Верховный Суд постановил: на сумму субсидиарной задолженности начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ (сейчас около 18% годовых) начиная с даты исключения компании из реестра, а не с момента вынесения судебного решения.

Пример: компания исключена из ЕГРЮЛ 20 ноября 2023 года с долгом в 10 млн рублей. Кредитор подал иск о субсидиарной ответственности 20 ноября 2025 года. Если заявление будет признано обоснованным, за эти два года на сумму долга начисляются проценты из расчета ключевой ставки, действующей в указанный период, в сумме 3,6 млн рублей. Итоговая сумма: 13,6 млн рублей. А если тянуть с ответом — каждый месяц будет добавлять примерно 150 тысяч к вашему долгу.

Сигналы тревоги: когда пора действовать

Вы и ваш бизнес в группе риска, если:

более года нет операций по расчетным счетам;

отчетность не сдается более 12 месяцев;

юридический адрес недействителен или арендодатель расторг с вами договор аренды;

компания не отвечает на претензии и письма кредиторов;

персонал уволен, офис закрыт, но компания формально существует;

возбужденные исполнительные производства завершаются по основанию «не найдено имущество или денежные средства Должника».

Если вы узнали в этом описании свой бизнесе — время действовать. Не «потом, когда будет время», а прямо сейчас.

Что делать, если вы уже в ловушке

Предупрежден, значит вооружен. Проведите полную аналитику ситуации. Не игнорируйте письма кредиторов. Каждое игнорируемое требование становится доказательством вашей недобросовестности в суде. Документируйте каждое действие. Если компания прекратила деятельность по объективным причинам (санкции, кризис в отрасли), соберите подтверждающие документы. Добросовестность нужно активно доказывать. Запустите официальную ликвидацию. Это самый надежный способ защититься от внебанкротной субсидиарной ответственности. Да, это займет время и деньги, но это дешевле, чем личная ответственность по всем долгам.

Стратегия «тихого ухода» от бизнеса — когда компания бросается без отчетности в ожидании автоматического исключения из ЕГРЮЛ — теперь представляет серьезную опасность. Верховный Суд создал эффективный механизм внебанкротной субсидиарной ответственности, перенеся все строгие правила из банкротной практики на компании, исключенные из реестра.

Если вы узнаете в описанных рисках свой бизнес, действуйте немедленно: проведите аудит рисков привлечения к субсидиарной ответственности у специализированных юристов. Это не расходы, а инвестиция в защиту вашего личного имущества на завтра. Обращайтесь к нам для анализа вашей ситуации и разработки стратегии минимизации рисков в новых условиях.

