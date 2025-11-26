Помощь бюджету Уфы на следующий год уменьшится почти на 2 млрд рублей

В 2026 году Уфа получит немногим более 19,5 млрд руб. в виде безвозмездных поступлений из других бюджетов, следует из проекта главного финансового документа города.

Около 5,2 млрд руб. бюджет получит в виде субсидий, из которых более 1,6 млрд руб. предназначены для ремонта, реконструкции и строительства дорог, почти столько же — для модернизации школ. Более 771,3 млн руб. будет использовано для организации горячего питания школьников, 482,7 млн руб. — для благоустройства общественных территорий.

В виде субвенций бюджет получит около 13,7 млрд руб. Почти 5,3 млрд руб. планируется направить на зарплаты учителей, около 3,7 млрд руб. — на зарплаты воспитателей в детских садах. Более 1,7 млрд руб. будут израсходованы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала детских садов, 674,3 млн руб. — таких же сотрудников школ.

На иные межбюджетные трансферты придется почти 679,7 млн руб. доходов, из которых 436,4 млн руб. пойдут на ежемесячное вознаграждение классным руководителям.

Общий объем доходов запланирован на уровне 44,5 млрд руб.

Согласно принятым сегодня изменениям в текущий бюджет Уфы, безвозмездные поступления в этом году составят около 21,5 млрд руб. из совокупного объема доходов в 46,4 млрд руб.

Идэль Гумеров