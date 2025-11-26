Саратовец попал под следствие за мошенничество с соцвыплатами на 3,3 млн

В Саратове следствие возбудило в отношении 56-летнего местного жителя уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, в феврале этого года фигурант предоставил документы для оформления и получения соцвыплат в связи с гибелью его сына в зоне СВО. Вместе с тем он намеренно умолчал, что лишен родительских прав и не может рассчитывать на получение денег. Заявителю выплатили свыше 3,3 млн руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

В марте фигурант попытался получить 1 млн руб. в виде иного пособия. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов