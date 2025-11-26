Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре на мэрию подали в суд из-за опасных участков у школ

В Ленинском районе Самары выявлены нарушения безопасности дорожного движения возле школ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Проверка показала, что у школ отсутствуют ограждения и плохо видны дорожные знаки. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками к городской администрации.

Иски были удовлетворены. После того, как решение суда вступит в силу, надзорный орган проконтролирует его исполнение.

Георгий Портнов