В Самаре на мэрию подали в суд из-за опасных участков у школ

В Ленинском районе Самары выявлены нарушения безопасности дорожного движения возле школ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что у школ отсутствуют ограждения и плохо видны дорожные знаки. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками к городской администрации.

Иски были удовлетворены. После того, как решение суда вступит в силу, надзорный орган проконтролирует его исполнение.

Георгий Портнов