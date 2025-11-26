Альфа-Банк вручил награды стипендиатам программы «Альфа-Будущее.Стипендии»

47 студентов Новосибирского государственного университета (НГУ) стали стипендиатами программы «Альфа-Будущее.Стипендии»!

Торжественная церемония награждения прошла на прошлой неделе при участии регионального управляющего АО «Альфа-Банка» Андрея Владимировича Фишера.

«Мы верим в потенциал молодого поколения и стремимся создавать условия для их роста и развития. Программа “Альфа-Будущее.Стипендии” – это наша возможность поддержать самых талантливых и амбициозных студентов, помочь им реализовать свои мечты и внести вклад в будущее страны», — отметил Андрей Фишер.

Событие стало частью «Альфа-Будущего» — образовательной платформы, цель которой развитие талантливой молодежи и преподавателей, улучшение инфраструктуры учебных заведений и внедрение передовых образовательных технологий. Платформа объединяет более 3 млн студентов и 300 вузов по всей стране. «Альфа-Будущее» — это гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, магистратуры, кафедры и международные школы.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «АЛЬФА-БАНК»

Победителей программы ждет:

участие в ярких ивентах Альфа-Банка;

новые знакомства с топовыми студентами со всей России. Создание профессиональной сети и обмен опытом;

стильный мерч;

доступ к платформе «Альфа-Будущее» — там кипит жизнь 3 миллионов студентов! «Альфа-Будущее» — это ваш шанс на стажировки, стипендии и кейс-чемпионаты.

