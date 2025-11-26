В Кузбассе запретили продавать автомобильный бензин детям

В Кемеровской области приняли в первом чтении закон, который запрещает продажу автомобильного бензина несовершеннолетним. Законодательное собрание региона проголосовало за него на своей сессии 26 ноября.

Документ был разработан по инициативе прокуратуры Кузбасса. Как пояснила депутатам старший помощник прокурора области Ольга Федяева, законопроект необходим для борьбы с практикой, когда несовершеннолетние оказываются за рулем транспортного средства.

«За семь месяцев 2025 года произошел существенный рост числа ДТП с участием несовершеннолетних (на 15,5%), а также травмированных в них подростков. В 33 случаях за рулем находились дети, пятеро детей погибли»,— рассказала госпожа Федяева.

Запрет не будет касаться лиц, достигших 16 лет и имеющих право на управление транспортным средством.

Валерий Лавский