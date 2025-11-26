Завершено расследование дела о хищении средств гособоронзаказа

Главным военным следственным управлением СКР завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова. Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантом дела является также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин, ему, помимо мошенничества, инкриминируется совершение служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2020–2024 годах с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости продукции и внесения в документы о поставках заведомо ложных сведений похитили свыше 2,2 млрд руб. В результате государству и 16 предприятиям промышленности был причинен ущерб в особо крупном размере.

Для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 5 млрд руб. В отношении Сухомлина, Волкова и Кулешова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемые Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом. В настоящее время все они знакомятся с материалами уголовного дела. В дальнейшем дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.