Салоны красоты встраиваются в систему

Готовый бизнес салонов красоты теряет рентабельность. Из-за налоговой реформы многие бьюти-центры будут вынуждены распустить команду для работы в качестве самозанятых и ИП. Об этом “Ъ FM” рассказали участники рынка. В Санкт-Петербурге на продажу выставили порядка 40% салонов красоты из-за перехода на новую систему налогообложения. Она начнет действовать с 2026 года, сообщает издание «Фонтанка». Сократится ли столичный бьюти-рынок? Разбиралась Юлия Савина.

Количество салонов красоты в первом квартале 2025 года увеличилось на 12% год к году, а барбершопов — на 18%. По данным сервиса «Яндекс Карты», всего в России насчитывается около 86 тыс. точек. В начале 2026-го на рынке произойдут существенные изменения, говорит вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. В адрес общественного уполномоченного по бьюти-индустрии приходит рекордное количество обращений с вопросом, как работать с учетом налоговых изменений, отмечает собеседница “Ъ FM”: «В Москве примерно 12 тыс. салонов красоты, за исключением тех, что с медицинской лицензией. Мы получили очень много обращений на продажи, закрытия или перепрофилирование бизнесов. Эта тенденция набирает обороты.

Большое количество салонов красоты действительно выставляется на продажу. И сложным их существование делает налоговая реформа, потому что основные затраты — это оплата труда персонала. У этих компаний нет никакого входящего НДС, поэтому появившаяся налоговая нагрузка — большой удар по рентабельности».

Участники рынка прогнозируют переход многих центров ногтевого сервиса и парикмахерских услуг в серую зону. Те, чей оборот в месяц составит более 1,7 млн руб., превысят лимит для работы по упрощенной схеме без НДС. Центров красоты с медицинской лицензией это не коснется, хотя и здесь рынок все еще нельзя назвать полностью прозрачным, отмечает исполнительный директор косметологической клиники «Браво» Василина Миронова: «Серая зона существует, она огромная. Это 40% рынка. Клиники первые выходят в белую зону, они все показывают, у них можно запросить чеки, налоговый вычет. Но что касается салонов красоты, до сих пор в Москве во многих салонах вам предложат оплатить услуги по переводу.

Но вряд ли закрытие салонов и подорожание услуг связано с налоговой реформой. Скорее всего, причины — большая конкуренция и снижение массы свободных денег у населения».

С начала 2025 года цены на услуги маникюра в салонах выросли на 12%, а спрос снизился на 5-8%. Кроме уменьшения реальных доходов населения, отмечается нехватка профессионалов и снижение рентабельности на фоне удорожания аренды и расходных материалов, продолжает вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова: «Мы увидим переход в обслуживание на дому, переформатирование в формат маленьких студий. При этом небольшие салоны красоты как были, так и останутся.

Те, кто создавал индустрию и проводил работу по обучению большого количества мастеров — это игроки с доходом от 60 млн руб. и выше. Наличие 11-процентного налога, который сейчас складывается с появившегося у этих компаний УСН и НДС по прибыли, бьет по ним очень сильно и забирает практически 60-70% прибыли.

Наступило новое время, когда индустрии придется пересобрать свои бизнес-модели».

По данным аналитической компании Research Group, объем рынка бьюти-услуг превышает 200 млрд руб. Однако прогнозируемый среднегодовой темп роста до 2028 года — почти в 8,5% — видимо, придется пересмотреть, говорят эксперты.

