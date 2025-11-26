Два врача из Удмуртии спасли жизнь человеку в самолете
Врачи–офтальмологи из Удмуртии в течение двух часов оказывали помощь пассажиру самолета, с которым вместе летели. Его удалось спасти. Об этом в Telegram сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин.
Фото: Сергей Багин, Telegram
Во время полета у одного из пассажиров проявились нарушения в работе сердца, что могло привести к летальному исходу. У мужчины резко повысилось артериальное давление до 220 мм рт. ст. и начались стенокардия, аритмия и интенсивные боли в сердце.
Врачи Денис Коршунов и Александр Комиссаров в течение двух часов стабилизировали состояние пассажира самолета. Экстренная посадка самолета не потребовалась.