Два врача из Удмуртии спасли жизнь человеку в самолете

Врачи–офтальмологи из Удмуртии в течение двух часов оказывали помощь пассажиру самолета, с которым вместе летели. Его удалось спасти. Об этом в Telegram сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин.

Во время полета у одного из пассажиров проявились нарушения в работе сердца, что могло привести к летальному исходу. У мужчины резко повысилось артериальное давление до 220 мм рт. ст. и начались стенокардия, аритмия и интенсивные боли в сердце.

Врачи Денис Коршунов и Александр Комиссаров в течение двух часов стабилизировали состояние пассажира самолета. Экстренная посадка самолета не потребовалась.