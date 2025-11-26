В Оренбурге школьников 2 — 8 классов отправляют на дистант

Очное обучение школьников со второго по восьмой классы приостановят в Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря 2025 года. Это связано с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в городе, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За неделю в Оренбуржье заболеваемость острыми респираторными инфекциями выросла на 42,5%. Максимальный рост зафиксирован среди школьников в возрасте от семи до 14 лет (в 1,8 раза).

При этом на Оренбург приходится 53,5% от всей зарегистрированной в области заболеваемости. В настоящее время среди циркулирующих в регионе вирусов преобладают вирусы гриппа А(H3N2). Также продолжается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии. В Оренбуржье от гриппа вакцинировано более 870 тыс. человек или 47,9% населения.

Георгий Портнов