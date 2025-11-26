Пензенский инвалид получил дорогое лекарство благодаря прокуратуре

В Нижнеломовском районе Пензенской области 65-летняя местная жительница, являющаяся инвалидом, получила дорогостоящее лекарство благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что жительнице Нижнеломовского района с редким заболеванием требуется постоянное использование жизненно необходимых лекарств. Лечащий врач назначил ей препарат, упаковка которого стоит свыше 70 тыс. руб.

Препарат инвалид вправе получать бесплатно. При этом она не была им обеспечена. В связи с этим прокуратура внесла представление главному врачу лечебного учреждения. В итоге пенсионерке выдали лекарство. Надзорное ведомство проконтролирует ее дальнейшее лекарственное обеспечение.

Павел Фролов