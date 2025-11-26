Антициклон принесет прояснения в небе над Петербургом и прекратит осадки

В среду, 26 ноября, на погоду Санкт-Петербурга будет влиять гребень антициклона. Он поспособствует появлению в облаках прояснений и прекратит в городе снег. На территории области небольшие осадки местами еще пройдут, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит -1…+1 градус, в Ленинградской области -4…+1 градус. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление вырастет 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 26 ноября, в регионе без осадков, гололедица, ночью -3…-5 градусов, днем -1…-3 градуса.

Артемий Чулков