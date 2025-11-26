В Тюменской области за год отремонтировали более 288 км дорог

В 2025 году в Тюменской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 77 объектов общей протяженностью 288,29 км, передает главное управление строительства региона.

Так, в Нижнетавдинском округе объем работ увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. В рамках нацпроекта обновили 17,68 км дорог. Контракт на эти работы заключили с АО «ТОДЭП». Дорожники завершили ремонт четырех участков трассы Тюмень — Нижняя Тавда, обновив более 8 км дорог. Также привели в порядок почти 3 км подъездной дороги к садовому товариществу «Липки».

Кроме того, отремонтированы 4 км дороги Велижаны — Новоникольское и 2,6 км дороги Нижняя Тавда — Мияссы — граница Свердловской области. «В этом году нам удалось провести работы сразу по пяти контрактам, тогда как в 2024 году по Нижнетавдинскому району было реализовано всего три контракта. И объем работ выполнен значительный»,— сказал замначальника отдела по ремонту и содержанию управления автомобильных дорог Тюменской области Михаил Тетерин.

Ирина Пичурина