В Челябинске ищут подрядчика для проекта строительства миграционного центра

ОГКУ «Челябоблинвестстрой» объявил аукцион на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству многофункционального миграционного центра. Начальная цена контракта — 27 млн руб., указано на портале госзакупок.

Заказчик планирует разместить объект в Тракторозаводском районе на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов. Двухэтажное здание площадью 4,2 тыс. кв. м должно иметь отделы оформления заграничных паспортов, трудовой миграции, разрешительно-визовой работы, иммиграционного контроля и отделы по вопросам гражданства и работе с гражданами РФ. В каждом — кабинеты начальников, заместителей и сотрудников. Планируется, что трудиться в центре будет 174 человека. Закончить проект, в том числе получить положительное заключение госэкпертизы, необходимо до декабря 2026 года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 3 декабря. Итоги будут подводить 5 декабря.

Виталина Ярховска