Двое петербуржцев пострадали при ночном пожаре во Фрунзенском районе

При пожаре на Бухарестской улице во Фрунзенском районе в ночь с 25 на 26 ноября пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов поступил на пульт дежурного в 03:17 26 ноября. Огонь распространился по всей площади квартиры в доме по адресу: Бухарестская улица, 15.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание к 04:27 силами 15 человек личного состава, применявшим три единицы спецтехники. Двух пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Артемий Чулков