Си Цзиньпин: Китай как член Совбеза ООН поддерживает палестинский народ

Власти КНР выступают за справедливое решение палестинского вопроса и решительно поддерживают народ Палестины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам прошедшего в ООН заседания ко дню Международного дня солидарности с палестинским народом (отмечается 29 ноября). Текст обращения приводится на сайте Госсовета КНР.

«Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа в восстановлении его законных национальных прав. Китай будет и впредь взаимодействовать с международным сообществом, прилагать неустанные усилия для скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинской проблемы»,— заявил лидер КНР. Он призвал международное сообщество принять все меры для исправления исторической несправедливости в отношении Палестины.

Он подчеркнул, что эта проблема существенно дестабилизирует регион, затрудняет урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке. Послевоенное управление и восстановление Газы должны осуществляться в соответствии с принципом «палестинцы управляют Палестиной», с уважением к воле палестинского народа, сказал Си Цзиньпин. Также он призвал к скорейшей политической реализации принципа «два государства для двух народов».

Эрнест Филипповский