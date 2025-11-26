В прикамские территории развития инвесторы вложили 12,2 млрд рублей

Инвестиции резидентов краевых территорий опережающего развития (ТОР) составили в общей сложности 12,2 млрд руб. В ТОР «Чусовой» и ТОР «Нытва» зарегистрировано 38 резидентов и создано 2,2 тыс. рабочих мест. Такие данные приводит министерство экономического развития и инвестиций Пермского края. На обеих территориях налог на прибыль первые пять лет составляет 5%, следующие пять лет — 18% вместо 25%. Также отсутствует налог на имущество организаций и земельный. Участки предоставляются без торгов по цене 1 руб. за 1 га в первые три года.

Кроме того, в краевом минэкономразвития напомнили, что юридическое лицо резидента территории опережающего развития должно быть зарегистрировано и осуществлять деятельность исключительно на территории ТОР. Это юрлицо не должно также являться градообразующей или ее дочерней организацией. Не предусматривается производство подакцизных товаров и по видам экономической деятельности: лесозаготовки, добыча нефти и природного газа, производство нефтепродуктов.

Территория опережающего развития «Чусовой» была организована в 2017 году, льготный режим для ее резидентов будет действовать до 2029 года. Для резидентов ТОР «Нытва» аналогичный режим введен до 2031 года.