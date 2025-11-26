Boeing выиграла контракт на поставку ВВС США 15 заправщиков Pegasus за $2,47 млрд

Военно-воздушные силы США заключили с корпорацией Boeing контракт на $2,47 млрд на поставку дополнительно 15 воздушных танкеров-заправщиков KC-46A Pegasus, сообщает Reuters со ссылкой информацию компании. С 2019 года ВВС США получили 98 таких самолетов.

В прошлом году ВВС заключали с Boeing аналогичный контракт на поставку 15 воздушных танкеров KC-46A Pegasus, но тогда он обошелся в $2,38 млрд. Агентство отмечает, что в прошлом KC-46A сталкивался с многочисленными проблемами, включая «попадание посторонних предметов, проблемы с качеством, дефекты у поставщиков».

В августе министерство обороны Израиля заявило, что планирует приобрести два таких танкера примерно за $500 млн.

Эрнест Филипповский