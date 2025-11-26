Завкафедрой ЮУрГУ отправили в колонию за взятки

Озерский городской суд признал виновным 49-летнего заведующего кафедрой «Современные образовательные технологии» института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета в совершении 20 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что с 2022 по 2023 годы заведующий кафедрой получил более 1 млн руб. от 20 студентов за выставление положительных оценок без фактической сдачи экзаменов.

Для обеспечения исполнения приговора на автомобиль фигуранта Renault Sandero стоимостью 1 млн руб. и иное имущество наложили арест. Помимо основного наказания, сотруднику вуза назначили штраф 2 млн руб. и лишили права заниматься организационно-распорядительной и педагогической деятельностью в учебных заведениях на три года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

По данным официального сайта ЮУрГУ, заведующим кафедрой «Современные образовательные технологии» является Александр Прохоров.

Виталина Ярховска