«Главное — позиция Москвы»

Мы очень близки к заключению сделки по Украине. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе торжественной церемонии по случаю Дня благодарения. Между тем Владимир Зеленский готов отправиться в США, чтобы 27 ноября подписать мирный план. В Киеве отмечают, что основные спорные моменты удалось согласовать на предварительных переговорах делегаций. В Москве заявили, что измененный документ пока не видели. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не до конца разделяет оптимизм президента Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Украинская сторона излучает оптимизм — с американцами достигнуто полное понимание. Владимир Зеленский готов отправиться в США 27 ноября на День благодарения, чтобы лично встретиться с Дональдом Трампом и утвердить мирный план. Уже известно, что президент США на праздники отправляется в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Историческая встреча может пройти именно там.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что первоначальный мирный план из 28 пунктов канул в Лету. Новый вариант практически полностью учитывает интересы Украины. Подробности он не раскрыл, упомянув лишь, что гарантии безопасности Киеву станут юридически обязывающими. Что касается НАТО, видимо, этот вопрос замораживается до лучших времен. Но, как известно, остаются детали. Именно они видятся чрезвычайно важными. В первую очередь это территориальный вопрос — уход Украины из Славянска и Краматорска.

Дональд Трамп между тем традиционно помиловал индейку на крыльце Белого дома. А до этого, выступая с торжественной праздничной речью, он сообщил, что мирное соглашение по Украине уже близко. Нет смысла гадать, как изменился мирный план. Мы же понимаем, что главное — это позиция Москвы. В Кремле назвали происходящее вокруг всех этих планов «информационной вакханалией». Общий смысл такой: первоначальный документ из 28 пунктов мы готовы были принять за основу для дальнейших переговоров, так как он соответствует духу Анкориджа. Это не означает безоговорочную поддержку, но тем не менее с этим РФ имела намерение двигаться дальше.

Теперь же ситуация изменилась явно в пользу Украины. Правда, в Абу-Даби идут секретные переговоры, вроде бы там есть и украинцы, и россияне. Однако подробности, до чего там договорились, неизвестны. И тогда следующий вопрос: как поступит Дональд Трамп, если Россия откажет? Одно можно сказать точно: решить проблему наскоком не получилось. Заметно, что в окружении президента не все ладно. Есть ответственные чиновники — те, кто по конституции отвечает за внешнюю политику и институт спецпредставителей друзей и родственников — друг Стив Уиткофф, зять Джаред Кушнер.

Внезапно к украинскому направлению подключился и вице-президент Джей Ди Вэнс и у него есть свой лучший друг и одноклассник — министр армии Дэниэл Дрисскол. Самое главное заключается в том, что далеко не все они глубоко погружены в проблему, где Донбасс, а где Украина. Тем не менее все они хотят выглядеть победителями. Так кажется, что обвинения в сдаче Украины, это не то, что всех их очень сильно обрадует.

Дмитрий Дризе