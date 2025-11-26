Дело организаторов финансовой пирамиды рассмотрит суд Новосибирска

Новосибирская прокуратура направила в суд дело организаторов финансовой пирамиды, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, расследование установило, что в 2020 году Юрий Назаров создал международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «Мао». Вместе с тремя соучастниками, позиционируя себя опытным специалистом в области управления цифровыми активами, он убеждал пайщиков, что созданная им криптовалюта позволит им получать высокий доход. Кроме того, клиентам предлагалась программа под видом инвестиционной деятельности с выплатой высоких процентов.

«С целью наибольшего охвата граждан в сети интернет члены группы размещали рекламу, проводили вебинары, на которых среди присутствующих распространялась вымышленная информация об успешных вкладчиках, высокодоходной деятельности кооператива, имеющейся системе бонусов, программ и иных привилегий»,— рассказали в региональном главке МВД России.

Однако, установило следствие, в действительности кооператив инвестиционную деятельность не осуществлял, криптовалюту не выпускал, проценты инвесторам выплачивались за счет привлеченных средств других пайщиков. В материалах дела указывается, что с августа 2020-го по июль 2024 года «пирамидостроители» похитили деньги 75 потерпевших на сумму свыше 81 млн руб. На имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн руб. наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев