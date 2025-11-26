Однофамильца президента Украины осудил за взятки военный суд в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Владимиру Зеленскому по делу о получении взятки. Однофамильцу президента Украины назначили девять лет колонии, обязали выплатить штраф в 1,5 млн руб., а также лишили воинского звания, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным следствия, военнослужащий занимался охраной военного городка. Правоохранители считают, что он запросил 1,5 млн руб. от взяткодателя за предоставление ему возможности демонтажа одного из зданий на территории городка, беспрепятственного проезда строительной техники и последующего вывоза строительного мусора.

Из этой суммы фигурант дела потребовал передать ему сразу 500 тыс. руб., остальную часть по факту выполнения работ.

«После получения первой части взятки Зеленский был задержан сотрудниками ФСБ России»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова