За покушение на теракт арестованы четверо жителей Алтайского края

В Алтайском крае суд поместил под стражу четырех местных жителей, в том числе двоих несовершеннолетних, обвиняемых в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 п., ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает Восточное МСУТ СКР.

По версии следствия, 2 ноября 2025 года фигуранты дела на перегоне станции Барнаул — станция Южный пытались поджечь релейный шкаф. Злоумышленники действовали по заданию куратора, который связался с ними в одном из мессенджеров.

За поджог релейного шкафа юношам обещали заплатить 25 тыс. руб., однако эти средства они не получили.

Александра Стрелкова