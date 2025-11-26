СвЖД организовала сервис доставки удобрений в Китай поездами повышенного веса

Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила сервис для доставки калийных удобрений из Пермского края в Китай поездами весом 6,3 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе. Он был организован по запросу мировых экспортеров химических и минеральных удобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Для этого СвЖД модернизировала инфраструктуру на станциях Березники-Сортировочные и Соликамск. Летом на участке от Кизела до Углеуральской обновили 16 км железнодорожных путей: были заменены рельсошпальная решетка и щебеночный балласт. Благодаря этим улучшениям в каждый поезд теперь можно включать три дополнительных вагона, что позволило повысить эффективность использования тягового состава и пропускную способность направления.

В октябре СвЖД отправила три поезда весом по 6,3 тыс. тонн с хлористым калием из Пермского края в Китай. Планируется регулярное формирование маршрутных поездов для доставки грузов в порты Выборга и Мурманска, а также на станции Гродеково и Камышовая.

Ирина Пичурина