Новосибирцы впервые в сезоне проиграли в матче волейбольной Суперлиги

Волейболисты «Локомотива» потерпели первое поражение в чемпионате российской Суперлиги сезона 2025/2026. Новосибирцы уступили в Москве местному «Динамо».

Гости смогли вырвать победу в первом сете, но затем динамовцы перехватили инициативу. Хозяева одержали победу в четырех сетах: 3:1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21). В составе «Локомотива» наибольшее число очков — 12 — принес диагональный Раджаб.

Проиграв, новосибирцы пропустили на первое место санкт-петербургский «Зенит». У обеих команд по восемь побед в девяти турах.

Валерий Лавский