Суд в Москве вынес приговор мужчине, накормившего друга пирогами со ртутью

Попытавшегося отравить друга пирогами со ртутью москвича Дмитрия Балакина приговорили к трем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью (п.3 ст. 30, ч. 1 ст. 111 УК), сообщает «РИА Новости», со ссылкой на источник. Изначальное обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) было переквалифицировано.

Как установило следствие, в феврале этого года Балакин из ревности добавил ртуть из десяти градусников в пищу знакомого во время встречи в кафе на юго-западе Москвы. После употребления еды потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Позже выяснилось, что сам Балакин также симулировал отравление, чтобы избежать подозрений. По данным СКР, он пытался представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение, однако в конечном итоге признал свою вину.

На момент вынесения приговора обвиняемый содержался под стражей. Проверки продукции в кафе не выявили нарушений санитарных норм.