Пошлина экспорт пшеницы из РФ повышается на 14,6% с 26 ноября

Министерство сельского хозяйства России сообщило о повышении экспортной пошлины на пшеницу с 26 ноября. Ставка составит 232,3 руб. за тонну, что на 14,6% больше по сравнению с прошлой неделей — тогда она составляла 202,7 руб. за тонну. Пошлины на ячмень и кукурузу остаются нулевыми.

Новые ставки будут действовать до 3 декабря включительно. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226,4 за тонну на пшеницу (в предыдущий период она составляла $225,1), $207,4 — на ячмень ($194,6) и $212,2 — на кукурузу ($212,6).

С 2 июня 2021 года в России действует механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Собранные средства направляются на субсидирование сельхозпроизводителей. Пошлина рассчитывается еженедельно и составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами. В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, а на ячмень и кукурузу — 17 тыс. 875 рублей за тонну.