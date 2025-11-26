Ермак отверг первоначальный мирный план США по Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что первоначальный американский план урегулирования из 28 пунктов неприемлем для Киева и остался в прошлом. Об этом он сообщил в интервью Axios. Он отметил, что текущий проект, сокращенный до 19 пунктов, стал более сбалансированным.

«Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это уже в прошлом»,— сказал он.

Андрей Ермак подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится как можно скорее встретиться с Дональдом Трампом — возможно, уже 27 ноября — для завершения работы над соглашением. Ключевым вопросом, который украинский президент хочет обсудить лично с господином Трампом, остаются территориальные уступки.

Мирный план администрации Дональда Трампа сократили с 28 пунктов до 19 после переговоров США и Украины в Женеве, а также консультаций с европейскими странами. По информации ABC, в новой версии исключили пункты об ограничении численности ВСУ и амнистии участников конфликта.