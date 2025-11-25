Ватикан решил отойти от латыни

Папа Лев XIV одобрил новый регламент Римской курии — документ, устанавливающий правила работы административных органов Святого Престола. Новая редакция разрешила отказаться от обязательного использования латыни для составления нормативных актов.

«Куриальные учреждения, как правило, составляют свои акты на латыни или на другом языке»,— указано в статье 50 регламента. В предыдущей редакции 1999 года чиновникам разрешалось не использовать латынь только при необходимости. При этом составитель документа должен был выбрать любой из «наиболее распространенных» современных языков.

В новой редакции сохраняется действие положения о работе бюро по латинскому языку, которая работает в государственном секретариате и служит Римской курии. При этом Ватикан будет контролировать, чтобы основные документы, предназначенные для публикации, были переведены на популярные языки.

Католическая церковь уже давно разрешает приходам за пределами Ватикана проводить мессы на их родных языках. В самом же Папском Престоле самым распространенным языком является итальянский, отмечает dpa. Несмотря на это, ватиканские чиновники уверены: решение позволить составлять документы на итальянском, английском, французском и на других современных языках будет означать отказ от латыни, сообщает The Catholic Herald. Издание называет новый регламент самой масштабной реформой внутреннего управления Ватикана.