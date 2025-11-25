Золотую монету Филиппа III продали по рекордной цене в $3,5 млн

Европейский аукционный дом Numismatica Genevensis SA продал в Женеве редчайшую золотую монету испанского короля Филиппа III номиналом 100 эскудо за 2,8 млн швейцарских франков ($3,5 млн). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Монета весом 339 г была отчеканена в Сеговии в 1609 году из золота, которое принесли завоеватели из Америки. Это первая монета такого номинала в истории Испании и самая крупная золотая монета, созданная испанской короной в XVII веке. Она не предназначалась для обращения и служила демонстрацией богатства и могущества королевства, сообщил Numismatica Genevensis SA.

Король Филипп III, при котором была создана монета, правил Испанией с 1598 года. На монете изображены гербы Кастилии и Леона, Арагона, Португалии, Австрии, Бургундии, Брабанса и других территорий. По данным аукционного дома, несколько монет того же номинала чеканились позднее — между 1614 и 1620 годами, однако экземпляр 1609 года считается уникальным.