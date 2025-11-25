Хоккеисты «Лады» победили «Сочи» в матче КХЛ

В Сочи 25 ноября на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Гости одержали победу со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В составе «Лады» дважды отличился Андрей Алтыбармакян. Шайбы также забросили Артем Земченок, Райли Савчук и Никита Михайлов.

Тольяттинская команда прервала серию из двух поражений. «Лада» обыграла «Сочи» второй раз в сезоне.

«Лада» с 23 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 19 баллами располагается на последнем (11-м) месте.

Андрей Сазонов